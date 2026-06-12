１２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１６０円３４銭前後と前日の午後５時時点に比べて１５銭程度のドル安・円高となっている。



トランプ米大統領は１１日、イランとの戦闘終結に向けた合意が近いことを示唆し、同日のニューヨーク市場では「有事のドル買い」が巻き戻される形で一時１５９円５８銭までドル安・円高が進んだ。ただ、イラン外務省のバガイ報道官は米国との合意の可能性について、イランはまだ最終決定を下しておらず、交渉における「レッドライン（譲れない一線）」⁠については妥協しないとの認識を示しており、中東情勢を巡る不透明感は残ったまま。米軍がイランの単方向攻撃ドローン２機を撃墜するなど緊張が続くなか、ドル円相場は前日の下げからの揺り戻しで午後２時５０分すぎに１６０円３５銭をつけた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５５６ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００１０ドル強のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８５円３１銭前後と同２銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS