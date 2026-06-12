エニグモ<3665.T>が後場終盤になって急上昇している。午後３時ごろに、未定としていた２７年１月期の配当予想を期末一括３０円（前期３０円）にすると発表したことが好材料視されている。



同時に発表した第１四半期（２～４月）連結決算は、売上高１４億６３００万円（前年同期比２．０％減）、営業損益１億５０００万円の赤字（前年同期２４００万円の黒字）、最終利益１億１００万円（前年同期比３０．９％増）となった。「ＢＵＹＭＡ ＴＲＡＶＥＬ」の運営を行うトラベルプラットフォーム事業で旅行者数の回復傾向を背景に収益機会が拡大し高成長を維持した一方、「ＢＵＹＭＡ」の運営を行う主力のファッションプラットフォーム事業が減収減益となった。また、ＡＩ実装や新規顧客層開拓などの先行投資を最優先したことも響いた。



なお、２７年１月期通期業績予想は、売上高７２億６７００万円（前期比１５．４％増）、営業利益４４００万円（同４．７％減）、最終利益４億９３００万円（同５１．１％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS