三井金属<5706.T>＝大幅続伸。同社は銅箔世界首位級で半導体材料などにも展開。２７年３月期は大規模定期修繕の影響や、在庫要因での前期の好転影響のはく落により営業減益予想ながら、ＡＩサーバー向けの電解銅箔が好調に推移する見通しを示している。直近では国内大手証券による目標株価の引き上げの動きがあったほか、５月には全固体電池向けの固体電解質の提供の決定を発表するなど素材関連での好材料を相次いで発表している。この日はＡＩ半導体関連株に対する買い戻しが波及する形で、三井金属株もショートカバーを巻き込む形で株高が顕著となった。なお、同社は１１日、銅箔事業に関する一部報道に対してコメントをホームページ上で開示。韓国系企業の参入による競争激化やガラス基板の採用などで三井金属の銅箔が使われなくなるなど、アジア地域を中心にさまざまな報道や噂があることについて、事実と異なる内容が散見されていると指摘。銅箔事業の事業環境や中長期の成長見通しに大きな変更はないとしている。



グリーンズ<6547.T>＝後場急上昇。きょう午後２時ごろ、２６年６月期の連結業績予想を修正したと発表した。売上高予想を従来予想の５３２億円から５３８億円（前期比８．４％増）、営業利益予想を６５億円から６７億円（同６．２％増）、最終利益予想を３６億円から４５億円（同１４．４％減）に引き上げた。同時に期末一括配当予想は１２円増額の５２円（前期は３５円）としており、これらを好感した買いが集まっている。各地域での特性や変化に応じたレベニューマネジメントに取り組むなか、客室稼働率・客室単価がともに想定を上回っている。日中関係の悪化に起因するインバウンド需要の鈍化についても影響は限定的と見込まれるという。



ナ・デックス<7435.T>＝ストップ高。同社は１１日取引終了後、２７年４月期通期の連結業績予想を公表。営業利益の見通しは前期比９６．６％増の２２億円とし、年間配当計画は前期比９円増配の４０円（中間配１３円、期末配２７円）とした。売上高は同３０．３％増の４８０億円を見込む。ソリューションの質の向上・領域の拡大を図ることで、収益性の向上、新業界・新分野の開拓を行っていくとしている。また、２３万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．７％）、２億円を上限とする自社株取得枠を設定したこともあわせて発表。取得期間はきょうから１１月３０日までで、取得した全株式は１２月２５日付で消却するとしている。



フェローテック<6890.T>＝一時ストップ高。４日にアナリスト・機関投資家向けの決算説明会の質疑応答部分の情報を開示して以降、光通信トランシーバー向けサーモモジュールの成長による業績上振れ期待が台頭。株価は急伸し、市場参加者の注目度を高めることとなった。その後は利食いに押される格好となったものの、ここにきて外資系証券による目標株価引き上げの動きが伝わっている。２８年満期のユーロ円建て転換社債型新株発行権付社債（ＣＢ）に関しても、発行総額に対する累計行使比率は５月時点で８０％強と転換が進んでおり、需給懸念が一巡するとの思惑もくすぶっているもよう。ＡＩ・半導体株への選好姿勢が強まった全体相場も手伝って、株高に弾みをつける格好となった。



ＪＸ金属<5016.T>＝３日ぶり急反発。同社は１１日、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）に搭載されるメディア向けの磁性材スパッタリングターゲットについて、２６年度下期より生産能力の増強を段階的に実施すると発表。供給量の拡大による業績押し上げ効果を期待した買いが入ったようだ。生成ＡＩの普及を背景にデータセンターが取り扱うデータ量が急増するなか、ストレージとして重要な役割を担うＨＤＤも中長期的に需要が拡大すると見込まれている。記録層の成膜に不可欠となる磁性材スパッタリングターゲットを長年手掛けてきた同社は、磯原工場の供給体制を段階的に強化するとともに、先端材料事業における複数の製品についても増強計画を準備しており、詳細が決定次第、順次公表するとしている。



マルマエ<6264.T>＝ストップ高人気。同社は１１日の取引終了後、２６年８月期の連結業績・配当予想を上方修正したと発表。これを好感した買いが集まっている。今期の売上高予想は従来の見通しから２３億円増額の２００億円（前期比７５．４％増）、最終利益予想は６億円増額の３３億円（同２．４倍）に引き上げた。半導体製造装置市場が好調に推移するなかで受注が急拡大しており、今後についても顧客から強い需要見通しを受けているという。期末配当予想については７円増額して２６円に見直した。４月１日付で実施した１対２の株式分割を考慮したベースで、今期の年間配当予想は４５円となる。同ベースで前期の年間配当は２０円で、実質的な増配を計画する。



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出所：MINKABU PRESS