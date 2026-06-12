銀一株式会社は、thinkTANKphoto（シンクタンクフォト）の「エアポート バックパック」シリーズをリニューアルし、6月19日（金）に発売する。外観をはじめ、各所に変化が見られる。

航空機の機内持ち込みサイズに最適化された、大容量のカメラバックパック。

今回のリニューアルでは、外装に1260Dポリバリスティックナイロンなどを採用し、耐久性を維持しつつ現代的な外観にブラッシュアップしたという。

また、一部モデル（ローリングバックパック）を除き、ノートPC収納部を前面から背面に移設。バッグを体の前に回した際に、立ったままでノートPC（16インチMacBook Pro対応）やタブレットへアクセスしやすくなった。

メインコンパートメントには、新設計のアクセサリーポケット付き中仕切りを採用。さらに26L、31L、ローリングバックパックの3モデルには、機材と私物を分けて収納するための大型の中仕切りも備えられている。

盗難対策として、ロック対応のジッパーや内蔵ケーブルロックを装備する。

エアポート エッセンシャルズ 26L

コンパクトなサイズ感のモデル。300mm F2.8レンズを装着した標準サイズのカメラボディと3～5本のレンズを収納できる。

エアポート コミューター 31L

外寸：44×29×16～22cm 内寸：43×28×13.5cm ノートPC収納部：41×26.5×2.5cm 容量：26L 重量：2kg 価格：39,050円

汎用性の高い大容量モデル。バッテリーグリップ付きのカメラボディや、最大400mm F2.8のレンズを含む大型機材の収納に対応する。

エアポート アクセラレーター 41L

外寸：48.5×33×18.5～26cm 内寸：44×30×17cm ノートPC収納部：41.5×28.5×2.5cm 容量：31L 重量：2.2kg 価格：46,200円

シリーズ最大容量を誇るモデル。最大600mm F4レンズ（カメラ非装着）などの持ち運びに適するという。

エアポート エッセンシャルズ ローリングバックパック

外寸：49.5×34×20～26cm 内寸：48.5×33×17cm ノートPC収納部：47×33×2.5cm 容量：41L 重量：2.79kg 価格：53,900円

転がす・背負うを自在に切り替えられるローラー付きモデル。80mmの静音ホイールと引き出し式のバックパックストラップを備える。標準ボディ2台とプロ用レンズ4～6本の収納に対応する。

外寸：48.3×32×21cm 内寸：42×31×11～15cm ノートPC収納部：36.5×25.5×2.5cm 容量：21L 重量：3.3kg 価格：60,500円