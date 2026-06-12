12日の日経平均株価は前日比1802.77円（2.81％）高の6万6020.04円と続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は959、値下がりは554、変わらずは44と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を518.92円押し上げ。次いで東エレク <8035>が462.60円、ファストリ <9983>が164.93円、キオクシア <285A>が135.16円、ＳＢＧ <9984>が78.84円と続いた。



マイナス寄与度は36.71円の押し下げでリクルート <6098>がトップ。以下、村田製 <6981>が33.07円、太陽誘電 <6976>が30.34円、ＴＤＫ <6762>が28.66円、テルモ <4543>が17.3円と並んだ。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、機械、鉄鋼、化学が続いた。値下がり上位にはサービス業、鉱業、陸運業が並んだ。



株探ニュース