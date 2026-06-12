12日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数236、値下がり銘柄数305と、値下がりが優勢だった。



個別ではデジタルグリッド<350A>、ジーネクスト<4179>、ジャパンＭ＆Ａソリューション<9236>がストップ高。タスキホールディングス<166A>、ジェイグループホールディングス<3063>、カラダノート<4014>、ムービン・ストラテジック・キャリア<421A>、Ｚｅｎｋｅｎ<7371>など6銘柄は年初来高値を更新。ＴＫＰ<3479>、ＧＥＮＤＡ<9166>、タイミー<215A>、ｐｌｕｓｚｅｒｏ<5132>、ＱＤレーザ<6613>は値上がり率上位に買われた。



一方、スリー・ディー・マトリックス<7777>がストップ安。ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>は一時ストップ安と急落した。ダイブ<151A>、ハンモック<173A>、インテグループ<192A>、博展<2173>、ソフトフロントホールディングス<2321>など66銘柄は年初来安値を更新。ＢＲＡＮＵ<460A>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<3491>、ノースサンド<446A>、ＰＯＰＥＲ<5134>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース