12日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比7.1％増の6382億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同14.8％増の4881億円だった。



個別ではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> 、ステート・ストリート Ｓ＆Ｐ５００高配当株 <451A> 、ＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> 、グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 <2837> 、ＮＥＸＴ 野村日本株高配当 <2048> など11銘柄が新高値。ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ とうもろこし上場投資信託 <1696> 、グローバルＸ ゲーム＆アニメ－日本株式ＥＴＦ <2640> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経エンタメ・コンテンツ株指数 <586A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が11.11％高、グローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> が6.92％高、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> が5.96％高、ＮＺＡＭ カーボン・エフィシェント指数 <2567> が5.96％高、半導体フォーカス日本株（ネットリターン）ＥＴＮ <163A> が5.69％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は5.90％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> は5.70％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> は5.50％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は5.43％安、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> は5.18％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1802円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金3119億円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金2855億6700万円も上回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が408億4500万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が392億700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が229億300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が212億8400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が175億2500万円の売買代金となった。



株探ニュース