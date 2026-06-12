Ｌｉｎｋ－Ｕグループ <4446> [東証Ｐ] が6月12日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年7月期第3四半期累計(25年8月-26年4月)の連結最終利益は前年同期比2.3倍の1億3900万円に急拡大し、通期計画の1億7500万円(中央値)に対する進捗率は79.4％に達し、さらに前年同期の41.5％も上回った。



直近3ヵ月の実績である2-4月期(3Q)の連結最終損益は1億3500万円の黒字(前年同期は3400万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-2.4％→14.6％に急改善した。



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