globe、1998年横浜スタジアム公演を映像化 『Love again』ツアー作品がリマスター版で発売
小室哲哉、MARC PANTHER、KEIKOによる音楽ユニット・globeが8月5日に映像作品『globe tour 1998 “Love again” Remaster Edition』をリリースすることが発表され、ジャケットアートワークも同時に公開された。
【写真】スタイル抜群…！鈴木ユリアの全身ショット
同作は1998年に開催されたglobeのスタジアムツアーファイナルとなった横浜スタジアム公演を収録したもの。オリジナル盤には収録されていなかった楽曲「Wanderin’ Destiny」が追加収録される。
globeは近年、Remaster Editionシリーズとして過去のライブ作品に新たな追加映像を加えながら、音声を臨場感あふれるドルビーアトモス仕様に再構築し、NeSTREAM LIVE（スマートフォンで同作をドルビーアトモスで視聴できるサービス）を実装した作品を毎年リリースしている。今回はその第4弾にあたる作品となる。
デビュー30周年イヤーを迎えているglobeは、昨年夏からさまざまな商品のリリースやタイアップ活動を展開してきた。
昨年末にはNetflixシリーズ『ラヴ上等』の主題歌に起用された「Love again」が再び注目を集めた。今回作品化されるライブ映像は、同名アルバムのリリースツアーとして当時開催されていたもので、同曲を含むライブパフォーマンスを楽しむことができる。
30年以上の時を経ても色褪せない楽曲群を持つglobe。当時のライブパフォーマンスを収めた作品となっている。
【写真】スタイル抜群…！鈴木ユリアの全身ショット
同作は1998年に開催されたglobeのスタジアムツアーファイナルとなった横浜スタジアム公演を収録したもの。オリジナル盤には収録されていなかった楽曲「Wanderin’ Destiny」が追加収録される。
デビュー30周年イヤーを迎えているglobeは、昨年夏からさまざまな商品のリリースやタイアップ活動を展開してきた。
昨年末にはNetflixシリーズ『ラヴ上等』の主題歌に起用された「Love again」が再び注目を集めた。今回作品化されるライブ映像は、同名アルバムのリリースツアーとして当時開催されていたもので、同曲を含むライブパフォーマンスを楽しむことができる。
30年以上の時を経ても色褪せない楽曲群を持つglobe。当時のライブパフォーマンスを収めた作品となっている。