サッカー日本代表MF久保建英（25）が11日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜後9・54）にVTR出演。サッカー元日本代表の内田篤人氏（38）と対談し初戦のオランダ戦について語った。

初戦の相手はこれまで通算0勝1分2敗のオランダ。久保は「できれば勝手に相手（オランダ）が引いて（守って）くれればいいなと思う」とイメージを描いた。

世界最高峰のリーグで活躍する強力なFW陣を前にするも「大会が始まる前から、ポジション的にどこが1番ベストかなって考えたときに、ディフェンダーはオランダがベストだなって言う有識者の方々がほとんどなので」と言及。「今大会イチの守備の堅さ、守備の層があると思うので、それを頼ってちょっと引いてくれればいいな」と分析していることを明かした。

内田氏から「どんなイメージですか？オランダの守備って」と問われると「個人で守れる選手が組織で守ってくるっていう印象。とにかく堅くて…誰が出てきてもとにかく堅い」と返答。「コイツもベンチいるんだ…ってちょっともったいないですよね、6バックくらいやればいいのにと思うくらい」とつぶやいた。

日本は1次リーグF組初戦でオランダと対戦予定。日本時間の15日午前5時にキックオフ。