小籔千豊、ガッツ石松さんを追悼「僕ら芸人からすると…」バラエティーでの活躍たたえる
お笑い芸人の小籔千豊が、12日放送のカンテレ・フジテレビ系情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金 後1：50）に出演。2日に肺炎のため亡くなった元プロボクサーでタレントのガッツ石松さんを偲んだ
【親子写真】ガッツ石松さん、愛娘・鈴木佑季との仲良しショット
番組ではガッツ石松さんの死去を伝えるとともに、その功績や人柄を紹介した。プロボクサーとしての偉業はもちろん、バラエティー番組でも活躍したガッツ石松さん。小籔は「ぶっちゃけ言うと、僕ら芸人からすると…」と切り出し「お笑い芸人的なツッコミができるとか裏回しができるとか、気の利いた例えとか、そういう芸人的なテクニックが別にある方じゃない。でも、みんなおもろいって言って、めっちゃ好きじゃないですか。ボクサーやった人をそのへんの芸人より見て笑っていて、僕らこんな仕事をしてるもんからしたら、すごい生まれたもんもあるんやろうし…」と活躍ぶりに言及。
さらに「かわいげのない僕からすると、言うたら悪いですけど、かわいげのある人を見てたらエセかわいげの人とかいるんですよ。でも、このガッツさんってマジそれないと思うんですよ。何も作らへんからみんなめっちゃ好かれてる人って、ほんまにうらやましいというか、偉大な方やなって。ボクサー以外のガッツさんのことを見ても、すごい人やなとほんとに思いますね」とガッツさんをたたえた。
【親子写真】ガッツ石松さん、愛娘・鈴木佑季との仲良しショット
番組ではガッツ石松さんの死去を伝えるとともに、その功績や人柄を紹介した。プロボクサーとしての偉業はもちろん、バラエティー番組でも活躍したガッツ石松さん。小籔は「ぶっちゃけ言うと、僕ら芸人からすると…」と切り出し「お笑い芸人的なツッコミができるとか裏回しができるとか、気の利いた例えとか、そういう芸人的なテクニックが別にある方じゃない。でも、みんなおもろいって言って、めっちゃ好きじゃないですか。ボクサーやった人をそのへんの芸人より見て笑っていて、僕らこんな仕事をしてるもんからしたら、すごい生まれたもんもあるんやろうし…」と活躍ぶりに言及。