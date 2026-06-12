元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が9日に放送されたBSフジ「プロ野球 レジェン堂」（火曜後10・00）にゲスト出演。振り返ると顔から火が出るほど恥ずかしい思いをした過去の“失言”を明かした。

片岡氏はPL学園が1987年に甲子園春夏連覇を達成した時の4番打者。同志社大を経て1991年ドラフト2位で日本ハム入りし、FA移籍により2002年から阪神でプレーした。2006年限りで現役を引退するまで通算1425安打、164本塁打、717打点をマーク。現役引退後は阪神1軍打撃コーチ、中日2軍監督、中日1軍ヘッドコーチを歴任したレジェンドだ。

そんな華々しい経歴を持つ片岡氏。新人時代の1992年には若手選手の祭典「ジュニアオールスター（現在のフレッシュオールスター）ゲーム」に出場している。

このジュニア球宴について聞かれると「僕、唯一フル出場したと思うんですけど。で、3―3ぐらいで、同点で。8回、決勝ホームラン打ったのがイチローですよ。鈴木くんです、まだ」と笑顔で回想する。

当時まだ本名の「鈴木一朗」で登録されていたイチロー氏（52）。代打決勝本塁打を放ってMVPを獲得したが、その時は無名のオリックス若手選手に過ぎなかった。

だが、そんな「鈴木くん」に片岡氏は光るものを感じ、年長者として少々“上から目線”で声をかけた。

「ライトに素晴らしいホームラン打って。恥ずかしいことに“お前ええバッティングしてるなぁ。頑張ったらレギュラーなれるから頑張れよ！”いうて。よういうた思いますよ。恥ずかしいですよ。（その後）はるかかなた上を抜いていきました」

これには番組MCを務めるフリーアナウンサーの徳光和夫（85）とアシスタントの遠藤玲子アナウンサー（44）もそろって声を立てて大笑いだった。