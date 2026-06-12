フリーアナウンサー石井亮次が12日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）にMCとして生出演。9日に肺炎のため86歳で死去した女優中村玉緒（本名奥村玉緒）さんが出演したCM撮影のエピソードトークをした。

番組冒頭で石井が「訃報ですね。中村玉緒さん、86歳、肺炎のため亡くなったことがわかりました」と伝えた。タレントのナジャ・グランディーバが「これ、関西だけなのかな…マロニー、お鍋で食べるんですよ、くずきりみたいなの。それのCMをされていて、みんなで集まって鍋を食べていると『マロニーちゃん』って言って、それで玉緒さんの話になったりね」と思い出を語った。

すると、石井が「あれ、それこそ、僕、別の番組で、マロニーちゃんのCMの裏話というのを担当したんですけど、あれも本当は台本に『マロニーさん』と書いてあったんですって。それを玉緒さんが現場に行って『マロニぃ〜ちゃん』って鼻歌で歌っていたら、それを制作担当者が『そっちの方が全然いいです』となって。だからアドリブで『マロニーさん』から『マロニぃ〜ちゃん』になった。関西の会社ですから、マロニーは、だから、あめちゃんとか食べ物にちゃんをつける文化があるんですね」と話した。

ますだおかだ増田英彦は「『さん』と『ちゃん』ではだいぶ印象が違いますね。テイストも違いますもんね」と感心していた。

中村玉緒さんをマロニー株式会社（本社・大阪府吹田市）が麺状食品「マロニーちゃん」のCMに起用したのは1995年から。