女優の松田るか（30）が12日、インスタグラムを更新。何者かに乗っ取られていたXアカウントを取り戻したことを報告した。

松田は先月26日にストーリー機能を使って「どなたか存じませんが、私のTwitter垢用アドレスをどうにかして変えた方がいますね、、、アカウント返してください、、、はぁ〜〜」と呼びかけるとともに、Xのサポート窓口に復旧の申し立てを行ったことを報告。しかしその後も進展はなく、今月5日には「気づかれてる方もいらっしゃるとは思いますが…少し前からわたしの公式Xアカウントが何者かによって乗っ取られまして…メールアドレスもパスワードも変えられてしまい、アカウントに入れない状況です。何度もサポートに連絡していますが、『あなたが本人である確認ができませんでした』との回答です」と説明し、あらためてフォロワーに向けて注意喚起を行っていた。

今回の投稿で、笑顔の写真とともに「Xアカウント取り戻せました！！！！！」と報告。「ご迷惑、ご心配をおかけしました…！！！！！奪われてから3週間かかった 長かった」と振り返りつつ、「毎日何度も自分で異議申し立てしてもダメで、念のため警察にも連絡したけどもう諦めるか〜〜と思っていた矢先、なんとライフネット生命さんが第三者申し立てを出して下さり（！）、それと同時にスピーディが申し立てを出した事により、無事取り戻すことができました（ソーシャルネットワークの生命も助けてくれるライフネット生命さま…かっこよすぎるよ…！）」と、自身がCM出演している企業の協力があったことを明かした。

続けて「きっとフォロワーさんの中にも、私のXアカウントを乗っ取り通報してくださった方もいらっしゃるでしょうし、その数が多く集まったおかげでアカウント奪回に繋がったと感じております。自分のちっぽけさと、ほんとうに周りの皆様に助けられているんだなぁと感じた一件でした…ありがとうございます」とフォロワーの協力にも感謝。「同じことが起きぬよう、セキュリティ強化に努めます…！改めて、皆様にはご迷惑をおかけしました…！」とつづった。

松田は、2016年より放送された特撮ドラマ『仮面ライダーエグゼイド』（テレビ朝日系）の仮野明日那／ポッピーピポパポ役で注目を集めた。プライベートでは今年1月、劇作家の谷碧仁氏と結婚したことを発表した。