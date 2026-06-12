6月10・11日の2日間、Kアリーナ横浜でエンターテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents“CEREMONY”」が開催された。豪華アーティストやタレントなどが多数参加するなか、女優で歌手の上白石萌音（もね）も参加。彼女のドレスアップ姿が話題となっている。

同セレモニーのスペシャルインタビュー動画に登場した上白石は、衣装やスタイリングについてのポイントを聞かれると、『差し色になればと思いまして、赤を選びました』と照れながらコメント。ロンドンから取り寄せたと、気合の入ったドレス姿を披露した。

「上白石さんは、真っ赤なロングドレスを着用していました。肩はオフショルダーになっていて、アシンメトリーなデザインが印象的です。大胆にデコルテを開放したセクシーな装いとなっていました。さらに、スカート部分にも深いスリットが入っていて、エレガントさも兼ね備えています」（芸能プロ関係者）

バッチリなメイクとともに、耳には大きなゴールドのイヤリングを着用したゴージャス感もあるドレス姿。華やかな上白石の姿には、驚きが広がっていた。

《え、可愛いいいいいい》

《赤のドレスとっても素敵です》

《真紅のワンショルダーのドレス、こういうお姿初めてみました》

ナチュラルな印象の強い上白石。コメント欄には、貴重なドレス姿に釘づけになるファンが続出していた。

「上白石さんは、同セレモニーのステージにも登壇。ミセスの楽曲『メメント・モリ』をカバーして熱唱しました。歌唱中は黒のドレスを着用し、下ろした髪をなびかせながら笑顔で歌い切りましたね。赤いドレスのときとはガラッと変化した装いで、自然体が印象的でした」（同前）

大森元貴との共演をきっかけに、セレモニーにも出演することとなった上白石。大森も上白石の姿勢には絶賛のコメントを残しているという。

「2024年12月に開催された絵本『メメント・モリ』の朗読劇公演でも、上白石さんにオファーしたという大森さん。公演後には、『本当に思慮深い素敵な方』と賞賛していました。

上白石さんの上品な言葉遣いやたたずまいは、ファンからも支持が高く、内面からにじむ美しさがドレスによって、より磨きをかけられていたと言えそうです」（同前）

唯一無二な魅力は、誰をも虜にするだろう。