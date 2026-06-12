◆女子プロゴルフツアー 宮里藍サントリーレディス 第２日（１２日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）

４１位で出た荒木優奈（Ｓｋｙ）が前半１０番からの５連続を含む８バーディー、ボギーなしの６４をマークして通算１０アンダーでホールアウト。上位に急浮上した。「出だしから２０ヤードのパッティングが入ってくれて、いい流れでスタートできた。絶好調という感じではなくて、気づいたらバーディーがいっぱい取れていた感じ」。ビッグスコアに自然と声が弾んだ。

３〜５メートルのパットを沈めてバーディーを重ねていった。迎えた１５番でも第２打をピン左２メートルのチャンスにつけた。「これを入れて６（連続）まで伸ばして…」。しかし、ボールはカップをそれた。気分は「最悪」だったが、すぐに切り替えプレーを続けた。。

メジャー初挑戦となった前週の全米女子オープンは予選落ちに終わった。「もっとゴルフがうまくなりたいなって思った。新しい課題が見つかったというよりは、日本ではごまかせていた課題がはっきりと浮き彫りになった大会」。これからのゴルフ人生にとって、大きな意味がある１週間になった。

持ち帰ったテーマの一つにドライバーショットの精度を挙げた。「フェアウェーを少し外しても日本の芝だと打てる。（開催コースの）リビエラの芝では全くうまく打てなかった。それがもろにスコアに出てしまった。ショットは得意な方だと思っていたけど、全然まだまだだなと思った」と口にした。

海外志向は高まり、「チャンスが来たらどんどんチャレンジしていきたい」と言い切った。今大会２位までと、終了時のメルセデスランキング上位３人が得られるＡＩＧ全英女子オープン（７月３０日開幕）の出場資格もモチベーションになっている。「行きたい。全米でこてんぱんにやられたので全英でもっと頑張りたい」

大会アンバサダーで元世界ランク１位の宮里藍さんが開幕前、注目選手の一人として名前を挙げたのが荒木だった。プロ２年目の２０歳は「うれしかった。がんばりたい」と笑顔になった。荒木にとって「憧れとか尊敬を超えて神」という存在だ。

日章学園高１年だった２０２１年にジュニア大会「宮里藍インビテーショナル」で優勝し、藍さんとのラウンド権を獲得。以降、ずっと気に懸けてもらっている。「いつも励ましてもらっているので、今回はいいところをお見せできたら」。「神」の目の前で、成長の証しを勝利で示す。（高木 恵）