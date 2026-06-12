お笑いコンビ「たくろう」の赤木裕ときむらバンドがテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」の「納言幸のやさぐれ酒場」に出演。昨年のＭ―１優勝を予想していた芸人を明かした。

昨年のＭ―１について納言の薄幸が「今年こいつやばいぞみたいな、そういうのあんま無くなかったですか？」と言うと、「（たくろうは）噂にはなってたよね」と返したきむらバンド。

赤木が続けて「バッテリィズの寺家さんが、なんかわかんないですけど、ネタも見てないんですけど『おそらく来年たくろう来るぞ』っていうのを、時代の流れを読んでそう言ってたらしいんですよ」と話すと、幸は「こわぁ。ネタも見てないのに」と反応。

さらに「（寺家は）東京で聞かれた時とかに『今年Ｍ―１アツい人』って聞かれたらいつもたくろうって言ってたみたいで。それでなんとなく広まってたみたい。『引きのツッコミが今年は来る』って予想たててたみたい」と付け足した。

寺家の言う通り優勝を果たしたたくろう。優勝した後の寺家について「自慢げではありましたよ」と語った赤木。これに対しきむらバンドは「俺にはちょっと違うニュアンスやったな。『助かった！』って言ってたよ。『早めに言ったはいいものの、これで２、３回戦で落ちられたら見る目ないってなるから。メンツが保たれたよ』という」と明かした。