今週末の中国地方は、14日(日)の夜に瀬戸内側で雨の降る所があるものの一時的で、日本海側を中心に晴れ間が期待できそうです。また、来週は17日(水)頃から梅雨前線が西日本の南岸へ北上し、中国地方は曇りや雨の天気となるでしょう。梅雨の晴れ間を有効にお使いください。

今日12日(金)は天気の急変に注意

今日12日(金)の中国地方は晴れている所が多いものの、上空の寒気や日射の影響で大気の状態が不安定となり、雨の降っている所があります。

今夜にかけても大気の状態が不安定で、中国山地沿いや瀬戸内側を中心に急な強い雨や落雷、竜巻などの激しい突風やヒョウに、ご注意ください。

今週末 天気の崩れは一時的 14日(日)夜は瀬戸内側で雨

明日13日(土)は高気圧に覆われて、中国地方は全般に晴れる見込みです。朝は内陸部で10℃くらいとヒンヤリとしますが、昼間の最高気温は30℃くらいになるでしょう。カラッとした暑さとなりそうです。ただ、朝と昼間の気温差が大きいため、体調管理にお気をつけください。



14日(日)は西日本の南にのびる梅雨前線の上を低気圧が進む見込みです。このため、瀬戸内側は雲が広がり、夜は雨の降る所があるでしょう。一方、日本海側は大体晴れる見込みです。

瀬戸内側では湿気が多くなり、蒸し暑く感じられるでしょう。

梅雨空が戻るのは来週後半から

この先、梅雨空が戻るのは来週後半からとなりそうです。17日(水)は梅雨前線が北上し、18日(木)から19日(金)は西日本の南岸付近に梅雨前線がのびるでしょう。中国地方は雲が広がり、瀬戸内側を中心に雨が降る見込みです。

徐々に湿気が多くなり、ジメジメとしてくるでしょう。

今週末の比較的カラッとした日は、室内にたまった湿気を取り除いたり、エアコンの清掃や点検をしておくなど、有効にお使いください。