【球宴ファン投票】阪神・森下翔太が両リーグ最速40万票突破 抑え1位のヤクルト・キハダは30万票超え〈セ・リーグ第15回中間発表〉
NPB(日本野球機構)は12日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第15回中間発表を行いました。
外野手部門の阪神・森下翔太選手が両リーグ最速で40万票を突破しました。また、3位にヤクルトの増田珠選手がランクイン、DeNAの度会隆輝選手が4位に後退となっています。
抑え部門ではヤクルトのキハダ投手が30万票を突破し独走態勢。巨人のマルティネス投手がDeNAの山粼康晃投手を抜き3位に浮上しています。
ファン投票は6月28日が投票締め切りとなり、7月7日に最終結果が発表されます。
▽セ・リーグ ファン投票 第15回中間発表
【先発投手】
1位 山野太一(ヤクルト)166,987票
2位 郄橋遥人(阪神)155,590票
3位 才木浩人(阪神)70,102票
【中継投手】
1位 大勢(巨人)257,269票
2位 星知弥(ヤクルト)158,783票
3位 レイノルズ(DeNA)58,664票
【抑え投手】
1位 キハダ(ヤクルト)309,194票
2位 岩崎優(阪神)134,048票
3位 マルティネス(巨人)106,403票
【捕手】
1位 古賀優大(ヤクルト)180,975票
2位 坂本誠志郎(阪神)161,081票
3位 坂倉将吾(広島)132,640票
【一塁手】
1位 大山悠輔(阪神)324,833票
2位 オスナ(ヤクルト)151,074票
3位 筒香嘉智(DeNA)120,229票
【二塁手】
1位 中野拓夢(阪神)259,136票
2位 牧秀悟(DeNA)157,246票
3位 田中幹也(中日)109,017票
【三塁手】
1位 佐藤輝明(阪神)383,011票
2位 武岡龍世(ヤクルト)156,359票
3位 坂本勇人(巨人)85,441票
【遊撃手】
1位 長岡秀樹(ヤクルト)239,322票
2位 村松開人(中日)217,545票
3位 木浪聖也(阪神)134,735票
1位 森下翔太(阪神)417,014票
2位 細川成也(中日)220,368票
3位 増田珠(ヤクルト)209,472票
4位 度会隆輝(DeNA)206,730票
5位 サンタナ(ヤクルト)186,185票