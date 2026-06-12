NTTドコモは、クレジットカード「dカード」の「Google Pay」への対応を開始した。

「Google Pay」は、Androidスマートフォンやスマートウォッチで店頭やオンラインの支払いに使える決済サービス。「Google ウォレット」に「dカード」を登録することで、全国のVisa・Mastercardのタッチ決済対応店舗や公共交通機関のほか、「Google Pay」に対応するWebサイト・アプリの支払いに利用できる。

「Google Pay」に登録できる「dカード」は、クレジットカード番号が「4363」、「5344」、「5365」のいずれかから始まるカードで、カード番号「4980」「5302」「5334」から始まるdカードは切り替えの手続きが必要となる。

ドコモ回線契約がある人が「dカード」アプリから設定する場合は、spモード経由で接続して手続きを行う。ドコモ回線契約がない場合は、「Google ウォレット」アプリから設定する。

利用には、「Google ウォレット」および「dカード」アプリのインストールが必要となる。なお、電子マネーサービスの「iD」は「Google Pay」には対応せず、従来どおり「おサイフケータイ」で利用できる。