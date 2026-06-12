夫婦YouTuber・りゅなりさのInstagramアカウントは6月11日、投稿を更新。家族ショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：りゅなりさ公式Instagramより）

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夫婦YouTuber・りゅなりさのInstagramアカウントは6月11日、投稿を更新。娘との水族館ショットを公開しました。

【写真】りゅなりさ＆娘が水族館へ

「カメラ目線でクリクリお目目の笑顔」

同アカウントは「うさちゃん初めての水族館」とつづり、7枚の写真を投稿。夫のりゅななさん、妻のりぃちゃん、娘のスリーショットです。娘はりぃちゃんに抱っこされたり、ベビーカーに乗ったりしています。家族の仲むつまじい様子がほほ笑ましいです。

コメントでは「うさぴカメラ目線でクリクリお目目の笑顔　可愛すぎる！！」「りぃちゃんとうさちゃん似すぎてる！！」「リュナさん健康的になりましたね　いつの間にか　ご飯が美味しんだろう」「りゅなさんが雰囲気変わってる！」「うさちゃん大きくなりましたね　顔もハッキリしてきてとっても可愛い」「りゅなりさ家ビジュアル良すぎるー！」「りぃちゃん顔小さいかわいい」と、絶賛の声が寄せられました。

家族ショットをたびたび公開

同アカウントは、家族ショットをたびたび公開しています。4月14日には「天気いい日におさんぽした時の」と、りゅななさんが娘を抱っこしている写真を投稿していました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)