「雰囲気変わってる」人気YouTuber夫婦、娘との親子ショットに反響「健康的に」「ビジュアル良すぎるー！」
夫婦YouTuber・りゅなりさのInstagramアカウントは6月11日、投稿を更新。娘との水族館ショットを公開しました。
【写真】りゅなりさ＆娘が水族館へ
コメントでは「うさぴカメラ目線でクリクリお目目の笑顔 可愛すぎる！！」「りぃちゃんとうさちゃん似すぎてる！！」「リュナさん健康的になりましたね いつの間にか ご飯が美味しんだろう」「りゅなさんが雰囲気変わってる！」「うさちゃん大きくなりましたね 顔もハッキリしてきてとっても可愛い」「りゅなりさ家ビジュアル良すぎるー！」「りぃちゃん顔小さいかわいい」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】りゅなりさ＆娘が水族館へ
「カメラ目線でクリクリお目目の笑顔」同アカウントは「うさちゃん初めての水族館」とつづり、7枚の写真を投稿。夫のりゅななさん、妻のりぃちゃん、娘のスリーショットです。娘はりぃちゃんに抱っこされたり、ベビーカーに乗ったりしています。家族の仲むつまじい様子がほほ笑ましいです。
家族ショットをたびたび公開同アカウントは、家族ショットをたびたび公開しています。4月14日には「天気いい日におさんぽした時の」と、りゅななさんが娘を抱っこしている写真を投稿していました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)