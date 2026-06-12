愛くるしい表情とポーズがたまらない…！ 2026年6月発売「べびぱんだ」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、エールの「べびぱんだ」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
エールから2026年6月に発売される「べびぱんだ」（税込300円）。全5種のラインアップとなっています。
べびぱんだ
▼メーカー
エール
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全5種
・ぱんな
・ぱんすけ
・ぱんぞう
・ぱみ
・ぱん太※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「べびぱんだ」が見逃せない！
エールから2026年6月に発売される「べびぱんだ」（税込300円）。全5種のラインアップとなっています。
愛くるしい表情とポーズに癒やされる赤ちゃんパンダならではの無邪気で愛らしいポーズがたっぷりと詰め込まれています。お腹を見せてゴロンと寝転がっている姿や、お尻を突き出してハイハイしているような姿など、どの角度から見ても癒やされる仕上がりです。それぞれのキャラクターに合わせた個性豊かな表情や仕草が魅力的で、思わず全種類集めて並べたくなります。手のひらの上でそっと可愛がりたくなるような、優しい雰囲気を持ったカプセルトイです。
詳細情報▼商品名
べびぱんだ
▼メーカー
エール
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全5種
・ぱんな
・ぱんすけ
・ぱんぞう
・ぱみ
・ぱん太※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)