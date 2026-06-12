カルビーは、濃厚とろ〜りチーズ（チーズ味フレーク使用）とスパイスが効いたピザソースがくせになる厚切りポテトチップス「ピザポテト」シリーズから、ピリッと辛い明太子マヨネーズピザの味わいを再現した「ピザポテト 明太マヨ風味」を6月22日から全国のコンビニエンスストア先行で期間限定発売する。コンビニエンスストア以外の店舗では、6月29日から期間限定発売する。

「ピザポテト」は、ポテトチップスにチーズ味フレークやパセリなどをトッピングし、本格的なピザの味わいを再現した商品。揚げたての熱々ポテトチップスにチーズ味フレークをのせて溶かし付ける独自の「メルトフレーク製法」によって濃厚なチーズの味わいを表現した。1992年に発売して以来、時代に合わせてチーズの配合やパッケージデザインを変更し、一昨年には15代目「ピザポテト」にリニューアルした。定番の「ピザポテト」に加え、これまで多くの期間限定フレーバーを発売している。

「ピザポテト 明太マヨ風味」は、ピリ辛明太子とマイルドなマヨネーズの風味が楽しめる期間限定フレーバー。1997年に、通常の「ピザポテト」と異なる初のフレーバーとして「ピザポテト 明太子マヨネーズ」が登場した。それ以来、味名や中身を変更しながらピンク色のパッケージを目印に、長年にわたり「ピザポテト」のセカンドフレーバーとして多くの消費者に愛されている。今年は、消費者のリクエストに応えて、13年ぶりに「海苔（青のり使用）」を追加。好評を得ている明太子をより感じられるように改良することで、明太マヨピザの和風の味わいに仕上げた。パッケージの内側には、8名のクリエイターによる書き下ろし漫画を印刷。食べておいしい、読んで楽しい、二度嬉しい商品になっている。

商品特長は、食べ応えのある厚切りのポテトチップスに、とろ〜りチーズをトッピングした唯一無二の罪な味。ピリ辛明太子の味わいをマイルドなマヨネーズの風味が包み込む、やみつきになる濃厚「ピザポテト」になっている。「海苔」を追加した和風の味わいが楽しめる。



パッケージ画像イメージ

パッケージは、初代から変わらないフレーバーカラーのピンクをベースに、明太子をイメージしたデザインとした。さらに、内側にはクリエイターによる書き下ろし漫画を掲載し、食べ終えた後にも楽しめる仕掛けをしている。

パッケージを開けると内側にランダムな漫画付き。漫画を読みながらお菓子を楽しめる新感覚パッケージになっている。「サッポロポテトロング」に続いて、今回は「ピザポテト」にちなんだ漫画8種類となっている。

［小売価格］200円前後（税込）

［発売日］

コンビニエンスストア：6月22日（月）

コンビニエンスストア以外：6月29日（月）

カルビー＝https://www.calbee.co.jp