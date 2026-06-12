住友生命は、7月1日から、金融機関・保険ショップ等の代理店において、資産形成と健康増進に一体的に取り組むことができる生命保険「ドルつみVitality」を発売する。

住友生命では2018年7月から、生命保険にVitality健康プログラムを組み合わせた健康増進型保険“住友生命「Vitality」”を提供している。Vitality健康プログラムは、毎年の健康診断や日々の運動など、生活者の継続的な健康増進活動をサポートするプログラム。今年1月からは、住友生命の営業職員を通じ、資産形成と健康増進に一体的に取り組むことができる業界初・世界初（同商品には「つみたてPLUS」という、日々の健康増進活動によって受取額を増やせる業界初の機能が備わっている（昨年9月時点 住友生命調べ）。また、健康増進活動によって獲得した特典（リワード）を保険料の払込みに利用することで受取額が増加する機能がVitality保険で世界初となる（昨年6月時点 住友生命調べ））の仕組みを備えた生命保険「ドルつみVitality」を発売した。以来、多くの生活者に加入されており、今年3月末の“住友生命「Vitality」”全体の累計販売件数は258万件を突破している。

今回、より幅広い生活者に、資産形成と健康増進が一体となった顧客体験価値を届けるため、金融機関・保険ショップ等の代理店においてもドルつみVitalityの販売を開始する。

住友生命グループは、ウェルビーイングインフラ企業として保険の役割・価値を拡げ、万一の保障にとどまらず、生活者のウェルビーイングに貢献していくという「拡・保険」の考え方のもと、様々な商品・サービス・取組みを提供している。

マルチチャネルにおけるドルつみVitalityの提供を通じ、生活者のファイナンシャル・フィジカルウェルビーイングの向上に貢献していく考え。

［発売日］7月1日（水）

住友生命＝https://www.sumitomolife.co.jp