NPB(日本野球機構)は12日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第15回中間発表を行いました。

今回の発表で二塁手部門と遊撃手部門で順位の変動が発生。ともにロッテの小川龍成選手と友杉篤輝選手が首位に浮上しました。小川選手はわずか596票の差で、オリックス・太田椋選手を上回り1位に。友杉選手はわずか9票の差で日本ハム・水野達稀選手を抜いての1位浮上となっています。

ファン投票は6月28日が投票締め切りとなり、7月7日に最終結果が発表されます。

▽パ・リーグ ファン投票 第15回中間発表

【先発投手】

1位 伊藤大海(日本ハム)137,630票

2位 平良海馬(西武)109,013票

3位 大津亮介(ソフトバンク)75,371票

【中継投手】

1位 鈴木昭汰(ロッテ)150,566票

2位 甲斐野央(西武)142,412票

3位 椋木蓮(オリックス)136,668票

【抑え投手】

1位 マチャド(オリックス)201,452票

2位 横山陸人(ロッテ)154,144票

3位 岩城颯空(西武)121,961票

【捕手】

1位 田宮裕涼(日本ハム)208,254票

2位 若月健矢(オリックス)139,771票

3位 海野隆司(ソフトバンク)117,895票

【一塁手】

1位 清宮幸太郎(日本ハム)261,909票

2位 ネビン(西武)224,291票

3位 ソト(ロッテ)148,929票

【二塁手】

1位 小川龍成(ロッテ)193,566票

2位 太田椋(オリックス)192,970票

3位 牧原大成(ソフトバンク)154,752票

【三塁手】

1位 栗原陵矢(ソフトバンク)321,229票

2位 郡司裕也(日本ハム)155,384票

3位 宗佑磨(オリックス)114,234票

【遊撃手】

1位 友杉篤輝(ロッテ)143,735票

2位 水野達稀(日本ハム)143,726票

3位 村林一輝(楽天)137,887票

【外野手】

1位 万波中正(日本ハム)327,323票

2位 西川史礁(ロッテ)261,922票

3位 周東佑京(ソフトバンク)249,353票

4位 近藤健介(ソフトバンク)227,511票

5位 西川龍馬(オリックス)155,493票

【DH】1位 レイエス(日本ハム)279,911票2位 柳田悠岐(ソフトバンク)201,690票3位 ポランコ(ロッテ)118,325票