１１日に放送されたＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」では、モデルのすみれのダイエット企画を放送。友人でもあるＲＯＬＡがＶＴＲに登場した。

この日はすみれが「１週間菌活生活で何処まで痩せる？」と題し、食生活で痩せ菌食材を使ったダイエットに挑戦。その中で冷やご飯のおいしさに目覚め、田植えにいくシーンがあった。

新潟の田んぼに出向いたすみれを招待したのはモデルのＲＯＬＡ。現在は母親の故郷である新潟で、農業の楽しさを伝える活動をしているという。

「ありがとう、来てくれて」とすみれに感謝するＲＯＬＡは黒い麦わら帽子に大ぶりのスカーフのような布で日焼けしないように首元をガード。短パン姿から伸びる足はスラリとしたままだ。すみれも「最高に楽しい！」と田植えを堪能した様子。

ＲＯＬＡは５月２５日のインスタですみれとの田植えの様子をアップ。「今年の田植えが終わったよ みんな新潟の山奥まできてくれてありがとう」と投稿。すみれの他にもモデル仲間らを誘い、楽しそうに田植えをしている。すみれもインスタで田植えの様子を紹介していた。