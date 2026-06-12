柏木由紀子、70代のグレージュコーデ披露 着こなしに反響「ジャケット素敵」「ベルトが抜群にキマッテます！」
俳優の柏木由紀子（78）が、12日までに自身のインスタグラムを更新。「#70代 #シニアコーデ」などのハッシュタグを添え、70代のグレージュコーデを披露した。
【動画】「ジャケット素敵」「ベルトが抜群にキマッテます！」柏木由紀子が披露した70代のグレージュコーデ
柏木は「人間ドック行ってきました。結果問題なくほっとしました」と報告。続けて「グレージュコーデでご褒美にカフェタイム」と、お気に入りのスタイルを収めた動画を投稿した。動画では、シックなグレージュのジャケットにしなやかなベルトを合わせた、大人の気品あふれる着こなしを披露している。
次の投稿では、着用アイテムについてジャケットは『MICHAEL KORS（マイケル・コース）』、パンツは『YANUK（ヤヌーク）』、バッグは『LOEWE（ロエベ）』であることを紹介している。
コメント欄には「ジャケット素敵」「ベルトが抜群にキマッテます！」「お洒落」「若々しい」「素敵な笑顔」「素晴らしい」「綺麗」などの声が寄せられている。
【動画】「ジャケット素敵」「ベルトが抜群にキマッテます！」柏木由紀子が披露した70代のグレージュコーデ
柏木は「人間ドック行ってきました。結果問題なくほっとしました」と報告。続けて「グレージュコーデでご褒美にカフェタイム」と、お気に入りのスタイルを収めた動画を投稿した。動画では、シックなグレージュのジャケットにしなやかなベルトを合わせた、大人の気品あふれる着こなしを披露している。
次の投稿では、着用アイテムについてジャケットは『MICHAEL KORS（マイケル・コース）』、パンツは『YANUK（ヤヌーク）』、バッグは『LOEWE（ロエベ）』であることを紹介している。
コメント欄には「ジャケット素敵」「ベルトが抜群にキマッテます！」「お洒落」「若々しい」「素敵な笑顔」「素晴らしい」「綺麗」などの声が寄せられている。