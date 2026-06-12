ブルージェイズで管理栄養士を務める讃井（さぬい）友香さんが11日（日本時間12日）、自身のインスタグラムを更新。昨季ア・リーグ優勝を記念した指輪をはめた写真を投稿した。

讃井さんは「いつか素敵な人から素敵な指輪をもらう日が来る（と信じたい）けど、今の自分にはこの指輪が1番似合ってる気がする」と記し、球団名の由来ともなっている鳥「ブルージェイ」（アオカケス）のロゴが入ったキラキラと鮮やかに光る指輪を薬指にはめ、笑みを浮かべる写真を投稿した。

この投稿には「めちゃめちゃカッコいいですね」「ステキ！たしか、延長戦で果物をベンチに差し入れされていたような 日本の美味しい食材もぜひご活用ください」「デカイ！おめでとうございます！いつかもう一つ貰えるように」などと日本語でも祝福コメントが寄せられた。

ブルージェイズは昨季、ポストシーズンを勝ち進み、ア・リーグ優勝決定シリーズではマリナーズを4勝3敗で破って32年ぶりにワールドシリーズに進出した。ワールドシリーズではドジャースに3勝4敗で敗れ、惜しくも世界一を逃した。

讃井さんは21年にチームのマイナー組織で働き始め、昨春にメジャーへ。シーズン全試合に同行し「主な役割は選手の栄養サポート。選手一人一人に合った体重管理、リカバリー、水分補給などを行っています」と仕事内容を語っている。

生まれはオハイオ州だが、ホンダのエンジニアを務める父の仕事で幼少期から日米を転々。オハイオ州立大で医療栄養学を学び、東京五輪では7人制ラグビーの米国代表を栄養士、通訳としてサポートした。