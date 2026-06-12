くら寿司が神フェア開催!3日間限定110円中とろや浜ちゃんポテトなど目白押し♡

みんな大好き｢くら寿司｣から見逃せない最新フェア情報が到着!3日間限定の超プレミアムな目玉商品をはじめ、初夏を彩る｢サーモンと肉｣の贅沢なコラボ寿司、さらにはあの大物芸能人とのコラボレーションによる話題性バツグンの限定メニューまで、今週末食べたい魅力的なトピックスが目白押し。その魅力を最速でレポートします!

争奪戦必至!熟成中とろがまさかの110円で降臨!

まず、何が何でもチェックしておきたいのが、3日間限定(6月12日~6月14日)で登場する｢熟成中とろ(一貫)｣。

くら寿司の数あるメニューの中でも絶大な人気を誇る中とろですが、なんと今回は全店一斉に特別価格の110円という破格のプライスで提供されます!

マグロのなかでも特に脂乗りが良い部位を厳選し、くら寿司独自の技術で熟成。旨みを最大限に引き出した一皿は、口に入れた瞬さに上質な脂がとろけ、濃厚な味わいが広がります。

驚きの極上の体験を、ぜひその舌で確かめてみて。数量限定なので、お店へ急ぐのが大正解です。

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どっちが好み?｢サーモン×肉｣の贅沢フェア

さらに同日6月12日からは、大人から子どもまで大好きな食材を極限までクオリティアップさせた｢サーモンと肉｣フェアがスタート。

アトランティック 生サーモン(一貫)

価格：160円

一度も冷凍せずに空輸された生サーモンは、驚くほど柔らかく、とろっとした食感が特徴。色鮮やかで脂乗りも抜群!

北海道 サーモン

価格：270円

冷たい海でじっくりと大型に育てられた北海道産サーモン。強い旨みとほどよい脂のノリは、まさに初夏の贅沢。

国産牛のロッシーニ風 黒トリュフソース(一貫)

価格：380円

フレンチの王道がまさかのお寿司に!低温調理でジューシーに仕上げた国産牛の上に、濃厚なフォアグラ風パテをオン。仕上げに黒トリュフソースをかけた、圧倒的な高級感を1皿で堪能できる進化系肉寿司です。

他にも、台湾の大衆料理をイメージし、希少部位“パイカ”のコリトロ食感がクセになる｢台湾ルーローハン(180円)｣や、りんごチップで芳醇に仕上げた｢燻製合鴨ロース(115円)｣など、異国情緒あふれる肉メニューも充実。どれから食べるか迷っちゃうほどのラインアップです。

フェスで完売!浜ちゃん愛しの酸辣湯ポテトが全国へ

最後にご紹介するのは、くら寿司のアンバサダーを務めるダウンタウンの浜田雅功さんとの神コラボ｢浜ちゃん愛しの酸辣湯ポテト(500円)｣。

実はこれ、MBSラジオ｢ごぶごぶラジオ｣発の音楽フェス｢ごぶごぶフェスティバル2026｣のキッチンカーで、連日完売を記録した伝説のメニュー。浜田さんの大好物であるポテトと酸辣湯を組み合わせた、これまでにない新感覚のフライドポテトです。

国産玄米黒酢を使用した粉末が味の決め手で、独特のコクと旨みのある酸味に、黒胡椒と白胡椒のスパイシーな刺激がプラス。試食した浜田さん本人も｢これ美味いな!ほんまにアカンかったらアカンって言うもん。がんばったね!｣と大絶賛したほどの中毒性です。

さらに嬉しいのが、このポテトを1点注文するごとに、 ｢くら寿司店長浜ちゃん限定ブロマイドカード(全6種)｣がランダムで1枚もらえるということ!

裏面には｢ごぶごぶラジオ｣メンバーの限定似顔絵イラストが描かれており、中には1種類だけ｢レアカード｣も含まれているのだとか。ファンならずともコンプリートしたくなる可愛さです。

毎度嬉しいビッくらポンのコラボグッズ!

今現在のビッくらポンは呪術廻戦とのコラボ中で、さらに6月12日(金)からはお会計金額3,000円ごとにもらえるキャンペーンの第3弾が始まっており、先着でラバーコースターがもらえます。

美味しいお寿司でお腹を満たして、話題の限定カードまでゲットできちゃう今回のくら寿司。中とろの110円セールは週末だけの超短期決戦なので、友達や家族を誘って、今すぐ近くの店舗へ足を運んでみてくださいね!