巨人の坂本勇人内野手が１２日、自身５度目となる「スカパー！サヨナラ賞」を受賞した。

５月１３日の広島戦（福井）で延長十二回に逆転サヨナラ３ランを放ち、これが史上４８人目となる通算３００号のメモリアル弾となった。福井のファンへ勝利を届ける節目の一打が選出されたことを受け「ファンの方が選んでくれた賞なので、本当に記念に残る１本だったので素直にうれしいです」と笑みを浮かべた。

また坂本はあの打席を振り返り、「前の打席、満塁のチャンスで三振してしまったんで、もう１打席ね、チームメートのみんながああいう良い場面で繋いで回してくれたんで、なんとか打ちたいという気持ちと、あとはやっぱり本当に福井のファンの方が本当に遅くまで、ほとんど帰らずに観てくれていたんで、なんとかその気持ちに応えたいなと思って、期待に応えられて良かったなと思います」と話した。

チームは交流戦に入り、リーグ単独首位につけるなど快進撃を続けている。この日からはパ・リーグの首位、西武との三連戦に臨む。坂本は「またね、ああいう場面がもしかしたら回ってくるかもしれないですし、回ってきた時はまたいいヒットだったり、ホームランを打てるように頑張りますので、球場に足を運んでもらえたらなと思います」と締めくくった。