日本人研究者の多くが苦手とする英語論文の執筆を支援するＡＩ（人工知能）の採用が国内の大学で相次いでいる。

京都大も５月、約５０００人の全研究者を対象に導入を開始。これまで論文作成に時間がかかり、国際競争の足かせとなってきたが、ＡＩの積極活用で競争力アップを狙う動きが加速している。（中田智香子）

京大が導入を決めたのは、１２５か国以上の研究者約４００万人が利用する論文執筆支援ＡＩ「Ｐａｐｅｒｐａｌ（ペーパーパル）」。２００２年にインドで創業した研究支援サービス会社「カクタス・コミュニケーションズ」が開発し、国内では２３年３月にサービスが始まった。

ＡＩが日本語での研究アイデアや論文の草稿を翻訳し、英文の校正や適切な表現の提案なども通じて、より学術的な英語論文の作成を支援する。商用利用の承諾が得られている論文データベースを基に学習しており、インターネット上の真偽不明な情報から文章を生成する懸念をなくした。他の論文からの盗用を防ぐチェック機能も備える。

同社の日本法人によると、立命館大や宇都宮大、信州大、長崎大、熊本大など約４０の大学・研究機関が一部の研究者向けに法人契約を結び、所属する研究者全員を対象に契約したのは京大が初めてという。

日本人を含め、英語を母語としない若手研究者は、論文を書く時間が英語圏の人の１・５倍かかっているとされ、ＡＩの導入で実験などの研究時間が増える効果も期待される。

京大医学研究科の３０歳代の助教は「英語には苦手意識があったが、ＡＩが様々な提案をしてくれることで負担が減った。発表前の論文を教授に見てもらう際も、英語の指導ではなく研究内容に関する議論に時間を割けるようになった」と話す。

論文の出版社側はＡＩ使用を論文に明示するよう求めており、京大は学内セミナーを開いて周知したという。ＡＩによって研究がどの程度効率化されたのかを調べる共同研究も進める。

京大総合研究推進本部の納谷憲幸リサーチ・アドミニストレーターは「ＡＩ技術は急速に進歩している。研究者自身が論文の内容に責任を負うことを前提に、適切に活用して研究の加速につなげたい」としている。