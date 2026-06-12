ABEMAが6月13日に全編無料生中継する国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のスタジオゲスト陣が発表された。

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『MUSIC AWARDS JAPAN』は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞。第2回となる今回は、2025年の初開催からさらに規模を拡大して開催される。

当日は、昼に60部門以上の発表を行う「Premiere Ceremony」を「SGCホール有明（TOKYO DREAM PARK）」で、夜には主要部門を発表する「Grand Ceremony」および「レッドカーペット」を「TOYOTA ARENA TOKYO」で開催する。

ABEMAでは、12時30分からTOYOTA ARENA TOKYOで始まるオープニングを皮切りに、お昼に行われる「Premiere Ceremony」から、ABEMAスタジオ企画「Grand Ceremony直前！THE RUBYの行方を徹底予想SP」、ノミネートアーティストたちが登壇する「レッドカーペット生中継」、そして夜の「Grand Ceremony」まで、約11時間にわたるABEMA独自の特別編成を実施。全編無料生中継するだけでなく、独自企画も多数展開する。

スタジオ特番のMCとしてお笑いコンビ・令和ロマンの髙比良くるまが出演。オープニングから夕方の「Grand Ceremony直前！THE RUBYの行方を徹底予想SP」までを担当する。

さらに、タレントの井上咲楽、教育実業家の岸谷蘭丸、俳優・ミュージシャンの櫻井海音、お笑い芸人のトンツカタン森本、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』への出演で注目を集める長浜広奈、タレント・俳優の丸山礼、音楽評論家・みのらが集結。受賞結果やパフォーマンスの見どころを独自の視点で深掘りするほか、赤色に輝くトロフィー・THE RUBYを今年は誰が手にするのかを徹底予想するスペシャル企画を繰り広げる。

あわせて、レッドカーペット中継では、お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介と森香澄が現地のインタビュアーを担当。ABEMAスタジオにはお笑いコンビ・ハライチの澤部佑も参加し、国内外から集結するアーティストたちへのインタビューを届ける。

■出演者コメント

髙比良くるま（令和ロマン／スタジオMC）Music Awards Japan 2026の魅力を伝えるために、僕は生まれてきたんだろうと思います。最優秀楽曲賞はJの「蕾」と予想しています。お楽しみに。

岸谷蘭丸多くのミュージックラバーの皆さん同様、本当に音楽に救われてきた人生でした。MAJを通して日本音楽の発展に少しでも関われることを、心から嬉しく思います。当日が待ち切れないです、よろしくお願いします！！

長浜広奈この度「ABEMA」で配信される『MUSIC AWARD JAPAN2026』の特別番組に出演します！このような名誉あるセレモニーに関わることができ光栄です。私は音楽に何度も元気をもらったのでその魅力を皆さんにお伝えできるように精一杯頑張ります。よろしくお願いします。

丸山礼今年の日本のミュージックシーンを彩り席巻した音楽に関わる皆さんのお祝いを見届けられること、大変光栄です！昨年のオープニングも胸が熱くなりながらテレビの前で見守っていたので、今年は配信で皆さんと一緒に雄叫びあげながら感動できることが今から楽しみです！

井上裕介（NON STYLE／レッドカーペット インタビュアー）めちゃくちゃ豪華な音楽祭に参加出来るだけで、もうテンション上がりまくりです！！どこを見ても、普段聴いている有名アーティストだらけこれは目も耳も、五感全てで余す事なく堪能したいと思います！

（文＝リアルサウンドテック編集部）