山形市に住む５０代の男性が、投資関係の広告をきっかけに現金７０万円をだまし取られる詐欺被害に遭いました。

警察によりますと、今年４月中旬、山形市に住む５０代男性はＹｏｕＴｕｂｅを見ていた時に表示された投資に関する広告を通じて、ＬＩＮＥアカウント「浜田○○」と知り合い、さらに「浜田」から女性を名乗るアシスタント（ＬＩＮＥアカウント「松本○○」）を紹介されたということです。

男性は「松本」と日常会話などのやり取りを続けるうちに好意を抱きました。

そして、「松本」から『指定口座にお金を振り込んでもらえれば、その資金を利用して代わりに投資します』『投資によって損はしません』などと株式投資を勧められ、投資に使うウェブサイトのＵＲＬが送られてきました。

男性は言われるがまま投資をすることを決め、紹介されたＬＩＮＥアカウント「ＶＩＰカスタマーサポート０８」から指定された口座に現金を振り込んだということです。

ウェブサイト上では利益が出ていましたが、男性が出金を依頼したところ「利益が４００％にならなければ、引き出すことができない」などと言われ不審に思い、証券会社に相談したことで被害に気付きました。

男性は２回にわたり現金合計７０万円を振り込んだということです。

警察は、これは「ＳＮＳ型ロマンス詐欺」の手口だとして、ＳＮＳなどで知り合った人から投資や金儲けの話をされたら注意するよう呼びかけています。