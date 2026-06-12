佐世保市のハウステンボスでは、世界で唯一のミッフィーエリアで特別なイベントが開催中です。

6月はミッフィーの誕生日ということで、体感してきました。

（冷川小粹アナウンサー）

「佐世保市のハウステンボスに来ました。後ろにはミッフィーワンダースクエアがあって、カラフルなかわいらしい世界観に包まれている」

去年6月に新エリアとしてオープンした「ミッフィー・ワンダースクエア」。

世界でここにしかない、ミッフィーに特化したアトラクションが並び、街全体がフォトスポットとなっています。

開業1周年を迎える6月は、1か月限定の “ある特別なイベント” が開催されています。

（ハウステンボス広報 手嶋 千夏さん）

「日本最大級のミッフィーづくしのイベント、ミッフィーセレブレーションの期間中に、さらに特別なひとときをお届けする『ミッフィーバースデーマンス』を開催している」

実は、6月21日がミッフィーの誕生日。

ミッフィーエリアは、いつもより特別な雰囲気に包まれているんです。

（冷川アナ）

「けっこう大人っぽい感じの空間ですね」

（ハウステンボス広報 手嶋 千夏さん）

「こちらに全国のミッフィーのショップが集まっています」

（冷川アナ）

「ちょっと見てください。これもしかして(ミッフィーが)覗いているのは、ドムトールンから？」

（ハウステンボス広報 手嶋 千夏さん）

「“ディック・ブルーナ テーブル” とのコラボ商品。ここでしか手に入らないグッズです」

（冷川アナ）

「かわいい！ミッフィーちゃんがパンになってる」

（ハウステンボス広報 手嶋 千夏さん）

「全国のショップのものがここに集まっている。この期間中にしか手に入らない」

ほかにも、園内ではアパレル商品などハウステンボスオリジナルのミッフィーグッズも販売されています。

アムステルダムシティの「ホリデー・ピクニックカフェ」。

「miffy cafe tokyo」とコラボしたメニューは、3種類のサンドイッチとドリンクがイートイン限定で販売されています。

（ハウステンボス広報 手嶋 千夏さん）

「一部の商品ですがコラボグルメを用意しました」

（冷川アナ）

「おいしい！お肉が柔らかい」

（ハウステンボス広報 手嶋 千夏さん）

「長崎和牛のローストビーフを使っています。レモンステーキのソースも使っています。長崎らしい味になっています」

（冷川アナ）

「長崎、佐世保のいいところもギュッと詰まっている。グルメも楽しめて最高です」

コラボグルメはイートインのみの提供で、事前の予約が必要だということです。

（冷川アナ）

「このエリアは、花の香りに包まれていますね」

（ハウステンボス広報 手嶋 千夏さん）

「ミッフィーのフラワーブルームガーデンといって、季節の花々とミッフィーのかわいい世界観が融合したエリアです。ところで、ミッフィーに会いに行きませんか？」

（冷川アナ）

「会いたいです」

（ハウステンボス広報 手嶋 千夏さん）

「この『ミッフィーバースデーマンス』は、ミッフィーが特別になっている。花柄のドレスを着た絵本のミッフィーに会うことができるんです」

早速、ミッフィーに会えるグリーティングギャラリーへ。

いよいよミッフィーとご対面です。

（冷川アナ）

「こんにちは～あらかわいい。お洋服かわいいね。お誕生日おめでとう」

誕生日も祝えて写真を2枚、一緒に撮ってくれました。

ちなみにこのお花柄のドレスは、ミッフィーが絵本の中で誕生日に着るお気に入りの一着なんだそうです。

最後は、バースデーショーへ。

この日は雨模様だったので、屋内での開催でした。

お友だちのメラニー、ボリス、グランティがそろってミッフィーの誕生日を祝う華やかなショーです。

一緒に声を出して楽しめました。

（ハウステンボス広報 手嶋 千夏さん）

「ミッフィーバースデーマンス、いかがでしたか」

（冷川アナ）

「楽しかったです。ミッフィーにも会えたし、お友だちと一緒に誕生日も祝えたし、なによりもまちなみを歩いているだけでとても楽しくて、雨と風が強い中だったが、ハウステンボスは屋内のアトラクションも多いので雨の日でも楽しめますね」

（ハウステンボス広報 手嶋 千夏さん）

「ぜひ梅雨の時期でも楽しめるので、ミッフィーの誕生日をお祝いしにハウステンボスにお越しください」

ミッフィーバースデーマンスは、6月28日までの開催です。