俳優として活躍する一方で、バラエティー番組にも数多く出演し、お茶の間の人気者として親しまれた中村玉緒さんが、9日に肺炎のため亡くなったことが分かりました。86歳でした。玉緒さんの功績を振り返ります。

父は歌舞伎俳優の二世中村鴈治郎さん、兄は四世坂田藤十郎さんという歌舞伎の名門一家に生まれた玉緒さん。

所属事務所の公式サイトによりますと、玉緒さんは1953年に映画『景子と雪江』（松竹）でデビュー。翌年の1954年には大映と専属契約を結び、様々な作品に出演しました。1960年に『ぼんち』、『大菩薩峠』で第11回ブルーリボン賞の助演女優賞、1963年に『越前竹人形』で第18回毎日映画コンクールの女優助演賞を受賞するなど活躍しました。

私生活では、1962年に俳優の勝新太郎さんと結婚し、2人の子どもをもうけました。

玉緒さんは俳優として活躍する一方で、『さんまのスーパーからくりTV』などバラエティー番組やテレビCMにも出演。“天然キャラクター”で人気を博しました。

また、2001年からは出身地である京都市の特別観光大使を務め、2011年には京都名誉観光大使に就任していました。

所属事務所によると通夜は16日、告別式は17日に営まれるということです。