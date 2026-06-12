セント・フォース所属のフリーアナウンサー杉崎美香（47）が12日、インスタグラムを更新。サッカー日本代表MF遠藤航（33）のけがによる離脱および代表引退発表を受け、思いをつづった。

杉崎はストーリーズ機能を使って、遠藤が自身の公式Xで代表引退を発表したポストを引用。「朝からショック過ぎました、、」と号泣する絵文字を添えて率直な思いをつづった。

続けて「でも、目標は優勝だと言えるチームになるまでの過程に遠藤選手の存在、力が欠かせなかったはずだから、離脱となっても、日本代表の核の1人として感じ続けます！」と受け止め、「W杯開幕前から色んなドラマがあり過ぎて、早くもうるうるです」と涙目の絵文字を添えてつづった。

大分県出身の杉崎は山口大学人文学部卒業後の01年4月、信越放送にアナウンサーとして入社。退社後、セント・フォースに所属し、03年10月からフジテレビ系「めざにゅ〜」のMCに抜てき。同番組のオープニング「これからお休みになる方もこれからもお目覚めになる方も4時になりました。めざにゅ〜時間です」というフレーズは当時、流行した。親しみやすい八重歯が特徴で「八重歯のめざまし天使」などと呼ばれていた。15年1月、5歳下のフジテレビ社員のディレクターと結婚し、翌16年5月に第1子男児を出産。昨年8月には第2子男児を出産。