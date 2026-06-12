BTS・Jung Kook（ジョングク＝28）の韓国ファンクラブが、BTSの釜山（プサン）コンサート（12、13日）とデビュー記念日（13日）に合わせてサポートリレーを実施する。

「ジョングク・サポーターズ」が、1日〜30日に釜山地下鉄の乗換駅4カ所のホームにある26スクリーンで、広告映像を1日120回以上放映する。現在、釜山国際金融センターの屋外デジタル看板でも、1日100回以上の広告を流している。

8日からは、BTSコンサートが開催される釜山アジアド主競技場周辺に街灯バナーを設置した。公演当日の12日と13日には、応援用のうちわ1万本を会場近くで無料配布する。釜山総合運動場駅の両方向スクリーンドアを1日から30日までラッピングし、上部の照明バナーを14日まで運用する。長さ250メートルの区間を「パノラマロード」として整備し、駅名板20枚にも関連デザインを適用した。

韓国メディアのスターニュースは12日「ジョングクのファンクラブは、3月21日に光化門広場でのカムバックライブステージと、ジョングクの韓国軍除隊を記念して、広告や雑誌配布、バス・タクシー広告など多様なサポートを実施してきた」と紹介した。