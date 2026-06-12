高市早苗首相陣営が選挙時に他候補者の誹謗中傷動画の作成と拡散を外部に依頼していた疑惑を巡り、公設第一秘書と動画作成者に「面識」があったかどうかが取り沙汰されている中、経済学者の田中秀臣氏が2026年6月11日にXを更新。「面識」のあり方について考え方を示した。

高橋洋一氏「名刺交換が重要かもしれない」

誹謗中傷の依頼について一貫して国会答弁で否定している高市首相。また、公設第一秘書と動画作成者は「面識はない」とし、その「面識」の定義については、「実際にお会いして名刺交換をし、相手の所属や氏名をちゃんと承知している」としている。

一方、「週刊文春」は秘書と動画作成者がオンライン会議をしている音声を公開。これを受け、10日の衆院法務委員会で高市首相は「昨年、信頼できる方から紹介を受けた企業とのグループオンライン会議に参加し、そこで国民の声を広く聞くために検討しているという企画の紹介を聞いたことはあるということでございました」と会議の参加を認めた。

この答弁を受け、再度「面識」の定義が議論になる中で、嘉悦大学教授の高橋洋一氏が11日にXで、「グループオンライン会議で話しただけで、『面識』ありとはならんだろ」と指摘。また、「『面識』は各人の基準により違うだろうが、オレの場合には会食の要素が大きい。政治家秘書なら、後で名簿を作るので、名刺交換が重要かもしれない」と自身の考えを明かした。

「僕ならとても怖いですね」

田中氏はこのポストを引用し、「メディア関係者、いま話題になってるような週刊誌記者や新聞記者さんたちからオンラインで取材したい、記事になるかわからないが取材したい、とかいわれてしばしばzoom会議をしますが、そのあとに関係ない第三者（なぜか怒ってる高齢者多し）が、『田中は××記者と面識があるか』といわれたら、しばしほげらっちょ、と驚きますね」と、自身の印象つづった。

また、「ましてや多数のひとりで発言もたいしてしてない人だとしたらなおさら」と指摘。さらに、「しかも『面識あるからいかん！』『面識ないとかいったが面識あるではないか！ 怒』とせまるような匿名のどこの誰ともわからない人たちがいたとしたら、僕ならとても怖いですねｗ。魔女狩りみたいｗ」と皮肉交じりにコメントした。