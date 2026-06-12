まもなく英月次GDPなどの発表
日本時間１５時００分に英月次GDP（4月）、鉱工業生産指数（4月）、製造業生産高（4月）、貿易収支（4月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。
月次GDP（4月）15:00
予想 -0.2% 前回 0.3%（前月比)
鉱工業生産指数（4月）15:00
予想 0.1% 前回 -0.2%（前月比)
予想 -0.2% 前回 0.0%（前年比)
製造業生産高（4月）15:00
予想 -0.1% 前回 1.2%（前月比)
予想 0.3% 前回 1.2%（前年比)
貿易収支（4月）15:00
予想 -223.0億ポンド 前回 -272.18億ポンド（商品貿易収支)
予想 -56.0億ポンド 前回 -96.58億ポンド（貿易収支)
月次GDP（4月）15:00
予想 -0.2% 前回 0.3%（前月比)
鉱工業生産指数（4月）15:00
予想 0.1% 前回 -0.2%（前月比)
予想 -0.2% 前回 0.0%（前年比)
製造業生産高（4月）15:00
予想 -0.1% 前回 1.2%（前月比)
予想 0.3% 前回 1.2%（前年比)
貿易収支（4月）15:00
予想 -223.0億ポンド 前回 -272.18億ポンド（商品貿易収支)
予想 -56.0億ポンド 前回 -96.58億ポンド（貿易収支)