　日本時間１５時００分に英月次GDP（4月）、鉱工業生産指数（4月）、製造業生産高（4月）、貿易収支（4月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

月次GDP（4月）15:00
予想　-0.2%　前回　0.3%（前月比)

鉱工業生産指数（4月）15:00
予想　0.1%　前回　-0.2%（前月比)
予想　-0.2%　前回　0.0%（前年比)

製造業生産高（4月）15:00
予想　-0.1%　前回　1.2%（前月比)
予想　0.3%　前回　1.2%（前年比)

貿易収支（4月）15:00
予想　-223.0億ポンド　前回　-272.18億ポンド（商品貿易収支)
予想　-56.0億ポンド　前回　-96.58億ポンド（貿易収支)