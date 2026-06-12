◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会

慶大（東京六大学）は１２日、１３日に神宮球場で行われる全日本大学野球選手権大会の準決勝に向けて神奈川・横浜市内の同校グラウンドで調整した。

１１日の準々決勝では日体大（首都大学）にコールド勝ちして４強入り。主将の今津慶介内野手（４年＝旭川東）は、準決勝へ向けて「日本一を取ろうぜというチームの雰囲気がある。チームの状態としては最高だと思う。『ここで取らなかったらいつ取るんだ』っていう感じ」と意気込みを示した。

準決勝では２大会連続３８回目の出場で、連覇を狙う東北福祉大（仙台六大学）と対戦する。「昨年優勝していますし、勢いはあると思う。ピッチャーの猪俣くんは非常にいい投手ですけど、打者陣が実力を出せれば打ち崩せる相手だと思うので、しっかり準備して実力を出すことにフォーカスできれば」と闘志を燃やしている。

今大会は初戦で函館大（北海道学生）に７―０で８回コールド勝ち、準々決勝では日体大に１１―０で６回コールド勝ちで下した。この日は、疲労も考慮してジョギングやウォーミングアップの時間を長めに取り、スタメン組は堀井哲也監督（６４）と一対一でスイングの確認を行った。「今日もいい練習ができた。今からデータミーティングがある。それを踏まえて、また個人でイメージトレーニングなのか、個人練習なのか、自分なりに捉え直して明日にそれぞれ向かっていく感じ」と今津。準備を尽くして、勝負の舞台に立つ。