お笑いコンビ、鬼越トマホークの良ちゃん（40）が11日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。吉本興業の社員に言われた言葉を明かした。

番組のテーマは「どんな仕事も断らないと思われてそう芸人〜We are 働きアリ〜」。

蛍原徹（58）から「We are 働きアリ」のサブタイトルについて聞かれ、みなみかわは「我々は仕事断りませんから、制作陣からしたら都合の良い愛人であり、女王アリにいわゆる貢ぎ物をする働きアリであるという（意味）」と語った。

同企画にはみなみかわ、お見送り芸人しんいち、三四郎小宮浩信、ウエストランド井口浩之、きしたかの高野正成、鬼越トマホーク、カカロニ栗谷、ちゃんぴおんず日本一おもしろい大崎が出演した。

鬼越の金ちゃん（40）は「僕らだけ吉本なんですよ。吉本って普段劇場があるんでスケジュールが空いてないんで急に仕事は出れないんですけど、僕らはあんまり劇場に出てないので」と説明した。

鬼越の良ちゃんは「この間吉本の偉い人に、吉本の本社で会ったら『鬼越、吉本やったんか』って言われた」と語った。また、この出演者について金ちゃんは「戦友」と語った。

井口も「戦友感はこのメンバーはある」と共感した。