早く知りたかった！ウタマロせっけんのドロドロ・使いにくさを解消する5つの準備術
▶【写真付きで解説】ウタマロせっけんのドロドロ解消！家事が激変する”驚きの準備術”
頑固な汚れの救世主といえば“ウタマロせっけん”。でも、使った後のせっけん置きはドロドロになって手から滑り落ちることも...。そんな悩みは、ちょっとした準備をすることで解決！今回はSNSで話題の、使いたいときにすぐに使えてドロドロにならない5つの活用術をご紹介します。
■広い面の擦り洗いに！せっけんネットに入れて吊るす
【準備するもの】
せっけんネット、フック
【手順】
ウタマロせっけんをネットに入れて、洗面台や浴室のフックに吊るすだけです。
せっけんネットは100均で購入でき、吊るすだけで簡単に乾燥できますよ。
■シミ汚れに！スティックケースに入れれば滑らない
【準備するもの】
バタースティックケース（Seriaなど）、まな板、キッチンペーパー、包丁、ラップ
※使用するピーラーやまな板は100均等で掃除専用に用意するのがおすすめです。
【手順】
1.ウタマロせっけん1個をラップに包んで、500Ｗの電子レンジで20秒温めます。
バタースティックケースに入る大きさに合わせて、カットします。
スティックケース内の棒に刺しやすいように、電子レンジで温めて少し柔らかくすることがポイントです。
※電子レンジの匂い残りに注意してください。
※メーカーが公式に推奨している方法ではありません。加熱時間には十分注意し、自己責任で行ってください。
2.バタースティックケースのパッケージの使い方を見ながら、ウタマロを回転軸に差し込んでいきます。
使うときは、後ろを回すだけ。キャップ付きで自立するため洗面台に立てて置けるのも魅力です。
■Yシャツの襟汚れに1回1枚｜ピーラーでスライス
【準備するもの】
ピーラー、キッチンペーパー、空きビン
※使用するピーラーは、100均などで掃除専用のものを個別に用意するのがおすすめです。
1.まな板にキッチンペーパーを敷いて、包丁でウタマロせっけんを1/3個サイズに切ります。
2.ウタマロせっけんを掴んで、ピーラーを引いていきます。
ポイント：手が滑らないようにキッチンペーパーでウタマロせっけんを挟むとより安全です。
今回は30枚ほどスライスできました。Yシャツの襟汚れに対し、1回1枚の使い切りでちょうどいいサイズです。空きビンや小物ケースに入れて洗面台に置いておくと見せる収納にもなります。
■つけ置き洗いに便利｜麺棒や空きビンで粉々に
【準備するもの】
まな板、キッチンペーパー、包丁、耐熱容器、保存袋、空きビン（または麺棒）
※使用する麺棒などは100均等で掃除専用に用意するのがおすすめです。
【手順】
1.まな板にキッチンペーパーをのせ、包丁でウタマロせっけん1/3個分をサイコロ状に小さく切ります。
2.耐熱容器にサイコロ状にしたウタマロせっけんを全部入れます。蓋やラップをせずに500Wの電子レンジで2分温めます。
※換気扇を回して、電子レンジから目を離さないようにしてください。
※使用後は匂いが残るので、電子レンジの扉を開けて換気および掃除をしてください。
※耐熱容器や膨らんだウタマロせっけんに触る際は熱さに気をつけてください。
※メーカーが公式に推奨している方法ではありません。加熱時間には十分注意し、自己責任で行ってください。
3.保存袋に20分ほど冷ましたウタマロを入れます。空きビンや麺棒などで、保存袋に入れたウタマロせっけんを叩きつぶしてできるだけ細かい粉状にします。
ポイント：スライス状のウタマロせっけんと同じく、小物ケースに入れておくとつけ洗い時にすぐに溶けて便利です。
※叩くときにけがをしないように注意してください。
※空きビンを使用する場合、割れないように注意してください。
おろし金でウタマロせっけんを擦りおろす方法もやってみましたが、時間がかかるので電子レンジで作るほうが簡単でおすすめですよ。
■靴の泥汚れを落とすのに最適！泡で包み洗い
【準備するもの】
先ほど作った粉状のウタマロせっけん、お湯、ボウル、泡立て器
※使用するボウルや泡立て器も、食品用とは別に掃除専用のものを用意するのがおすすめです。
【手順】
1.ボウルに、先ほど作った粉状のウタマロせっけんを大さじ3、お湯大さじ2入れて、泡立て器でホイップ状になるまでしっかり混ぜます。
ポイント：状況によっては、ウタマロせっけん：お湯=3：3の割合でもいいかもしれません。お好みで調節し、1度で使い切りましょう。
目安：上記の量で大人の靴1足分が洗えます。
2.靴のような立体的なものには、泡パックが効果的です。30分から1時間ほど置いて水で流します。
■ベタつかず清潔！急な汚れにサッと使えて便利
高い洗浄力で信頼感のある”ウタマロせっけん”。汚れを落としたいものによっては形が合わず使いにくさがあるかもしれません。今回紹介した方法であらかじめ用意しておくと、ドロドロにならず、急な汚れにも対応できて、家事の時短につながります。準備したウタマロせっけんを保存するときは、乾燥させてから蓋を閉めるとベタつかずに清潔なままです。便利なので、時間があるときに作り置きしてみてはいかがでしょうか。
文＝ひろ
夫と息子の3人で暮らすママライター。いかに家事をラクにするか、育児や自分の休息時間確保に奮闘中。家事の最低限ラインを更新しつつも、これだけは譲れない自分基準もあり、「本当に私でもラクになる？ホッとする？」という視点でライフハックをお届けします。