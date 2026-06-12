「試合に出られるのか何度も考えた」驚愕事実！鮮烈決勝弾の韓国FW、38度の高熱だった！古橋亨梧の控え→W杯で大仕事
驚きの事実が判明した。
北中米ワールドカップが現地６月11日に開幕し、FIFAランキング25位の韓国代表が、40位のチェコ代表とメキシコで対戦。２−１で逆転勝ちし、白星発進した。
１点が遠いなか、59分に先制を許すも、67分にファン・インボム（フェイエノールト）が華麗な個人技で同点弾を奪取。そして決勝点が飛び出したのは80分だった。勢いに乗るファン・インボムの低いクロスに、オ・ヒョンギュ（ベシクタシュ）が上手く合わせ、現地で大声援を送っていた韓国サポーターを熱狂させた。
オ・ヒョンギュは、大黒柱のソン・フンミン（ロサンゼルスFC）と代わって69分から出場。スーパーサブとしての起用に見事に応えた。
韓国メディア『sportal korea』によれば、約20分の出場で大仕事をやってのけた25歳のストライカーは、試合後にインタビューに対応。「言葉では説明できない感情だ」と喜びを伝えた上で、体調が万全ではなかったと明かした。
「実は今日の試合前、体調があまり良くなかった。熱が38度まで上がり、今日の試合に出られるのか何度も考えたよ。ここにいる全てのスタッフや院長、ドクターが献身的にケアしてくれたおかげで、今日の試合に出場でき、ゴールも決められた」
セルティック時代は古橋亨梧（現バーミンガム）の控えに甘んじていたオ・ヒョンギュ。そこから伊東純也もいるゲンク、トルコの強豪ベシクタシュへの移籍を経て、世界中が注目する大舞台で眩い輝きを放った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】執念に勝るものなし！強行出場で魂の決勝弾
北中米ワールドカップが現地６月11日に開幕し、FIFAランキング25位の韓国代表が、40位のチェコ代表とメキシコで対戦。２−１で逆転勝ちし、白星発進した。
１点が遠いなか、59分に先制を許すも、67分にファン・インボム（フェイエノールト）が華麗な個人技で同点弾を奪取。そして決勝点が飛び出したのは80分だった。勢いに乗るファン・インボムの低いクロスに、オ・ヒョンギュ（ベシクタシュ）が上手く合わせ、現地で大声援を送っていた韓国サポーターを熱狂させた。
韓国メディア『sportal korea』によれば、約20分の出場で大仕事をやってのけた25歳のストライカーは、試合後にインタビューに対応。「言葉では説明できない感情だ」と喜びを伝えた上で、体調が万全ではなかったと明かした。
「実は今日の試合前、体調があまり良くなかった。熱が38度まで上がり、今日の試合に出られるのか何度も考えたよ。ここにいる全てのスタッフや院長、ドクターが献身的にケアしてくれたおかげで、今日の試合に出場でき、ゴールも決められた」
セルティック時代は古橋亨梧（現バーミンガム）の控えに甘んじていたオ・ヒョンギュ。そこから伊東純也もいるゲンク、トルコの強豪ベシクタシュへの移籍を経て、世界中が注目する大舞台で眩い輝きを放った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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