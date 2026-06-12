「回復状況は非常に良好」初戦は欠場見込みのカナダ代表DF、指揮官が状態を説明「まもなく本格的なトレーニングに入れる」

「回復状況は非常に良好」初戦は欠場見込みのカナダ代表DF、指揮官が状態を説明「まもなく本格的なトレーニングに入れる」