「回復状況は非常に良好」初戦は欠場見込みのカナダ代表DF、指揮官が状態を説明「まもなく本格的なトレーニングに入れる」
米英を拠点とする大手メディア『The Athletic』は現地６月11日、「カナダのスター選手であるアルフォンソ・デイビスはＷ杯初戦を欠場する」と報道。「カナダ代表のジェシー・マーシュ監督が、12日に控えるボスニア・ヘルツェゴビナ戦前の記者会見で明らかにした」という。
バイエルンで伊藤洋輝とチームメイトの25歳DFは、５月６日のチャンピオンズリーグ（CL）準決勝でハムストリングを負傷して以降、戦線を離脱していた。
状態が心配されていたなか、Ｗ杯メンバーには名を連ねたが、初戦には間に合わなかったようだ。もっとも、大きな問題はなさそうだ。同メディアによれば、マーシュ監督は「昨日、彼はMRI検査を受けた」とし、次のように現状を説明した。
「回復状況は非常に良好で、ほぼ完治に近い状態だと分かった。まもなく本格的なトレーニングに入れるだろう。彼は筋肉系の怪我からの回復がとても早いので、これまでと同様に今回も順調に戻ってきてくれると思う」
６月１日に代表チームに合流してからは、自身と所属クラブ、カナダサッカー協会の三者で取り決めたリハビリプログラムに励んでいるデイビス。指揮官は、「今後、数日から１週間でさらに状態を上げ、できるだけ早くチームに戻って力になってくれることを願う」と、大黒柱の復帰に期待を寄せた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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バイエルンで伊藤洋輝とチームメイトの25歳DFは、５月６日のチャンピオンズリーグ（CL）準決勝でハムストリングを負傷して以降、戦線を離脱していた。
「回復状況は非常に良好で、ほぼ完治に近い状態だと分かった。まもなく本格的なトレーニングに入れるだろう。彼は筋肉系の怪我からの回復がとても早いので、これまでと同様に今回も順調に戻ってきてくれると思う」
６月１日に代表チームに合流してからは、自身と所属クラブ、カナダサッカー協会の三者で取り決めたリハビリプログラムに励んでいるデイビス。指揮官は、「今後、数日から１週間でさらに状態を上げ、できるだけ早くチームに戻って力になってくれることを願う」と、大黒柱の復帰に期待を寄せた。
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