クミアイ化学工業 <4996> [東証Ｐ] が6月12日後場(15:00)に決算を発表。26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比66.0％増の137億円に拡大し、通期計画の109億円に対する進捗率が126.3％とすでに上回り、さらに5年平均の57.6％も超えた。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の連結経常損益は28.6億円の赤字(前年同期は50.7億円の黒字)に転落する計算になる。



直近3ヵ月の実績である2-4月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比2.3倍の75.3億円に急拡大したが、売上営業利益率は前年同期の10.3％→9.7％に低下した。



株探ニュース