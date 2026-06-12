12日15時現在の日経平均株価は前日比1764.59円（2.75％）高の6万5981.86円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は943、値下がりは566、変わらずは48と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を504.44円押し上げている。次いで東エレク <8035>が469.64円、キオクシア <285A>が143.14円、ファストリ <9983>が122.29円、ＳＢＧ <9984>が111.83円と続く。



マイナス寄与度は42.91円の押し下げで太陽誘電 <6976>がトップ。以下、リクルート <6098>が31.18円、ＴＤＫ <6762>が28.16円、村田製 <6981>が23.25円、テルモ <4543>が14.75円と続いている。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、機械、鉄鋼、化学と続く。値下がり上位にはサービス、鉱業、食料が並んでいる。



※15時0分3秒時点



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