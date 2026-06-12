クロスフォー <7810> [東証Ｓ] が6月12日後場(15:04)に決算を発表。26年7月期第3四半期累計(25年8月-26年4月)の連結経常損益は1億4900万円の黒字(前年同期は1300万円の赤字)に浮上して着地した。

併せて、通期の同利益を従来予想の3300万円→7000万円(前期は2300万円)に2.1倍上方修正し、増益率が43.5％増→3.0倍に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した2-7月期(下期)の連結経常損益も従来予想の3500万円の赤字→200万円の黒字(前年同期は200万円の黒字)に増額し、一転して黒字に浮上する計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の0.35円→0.63円(前期は0.35円)に大幅増額修正した。



直近3ヵ月の実績である2-4月期(3Q)の連結経常損益は8100万円の黒字(前年同期は3400万円の赤字)に浮上し、売上営業利益率は前年同期の0.6％→5.2％に大幅改善した。



株探ニュース