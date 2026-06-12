特撮ファンのプロポーズ案件？　ウルトラマンの結婚指輪発売

時代を超えて愛され続ける「ウルトラマンシリーズ」の世界観が、永遠の愛を誓うブライダルリングになりました。

ジュエリーブランドのユートレジャーは6月11日、「ウルトラマンシリーズ」をモチーフにした結婚指輪を発売しました。

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時代を越えて受け継がれていく作品の世界観を、洗練された美しさと決して絶えない光をイメージして、完全の象徴とも言える「輪」で表現しているウルトラマンブライダルリング。

デザインは2種類。通常デザインに加え、カラータイマーを思わせる淡いブルーのダイヤモンド（ブルートリート）を一石セッティングしたデザインが用意されています。

いずれも長く身に着けるものだからこそ、着け心地とベーシックな形状を重視。素材には耐久性の高いプラチナが使用され、熟練の職人の手によって、一つ一つ丁寧に仕上げられています。

さらにリングの内側の刻印は、7種類のウルトラサイン（ウルトラマン、ウルトラセブン、ウルトラマンティガ、ウルトラマンダイナ、ウルトラマンガイア、ウルトラマンゼロ、ウルトラマンゼット）から選ぶことが可能です。

価格はそれぞれ17万6000円（税込）。ユートレジャーオンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋・心斎橋での取り扱いとなっています。

また今回のブライダルリング発売を記念し、ブライダルジュエリーフェアが2027年7月9日まで開催中。

ウルトラマンシリーズ60周年記念のアートを使用したマイクロファイバークロスが、1点購入するごとに1枚プレゼントされます。（数量限定）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026061205.html