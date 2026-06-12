１９７０年の大阪万博で話題となった「人間洗濯機」が、国立科学博物館（東京・上野）で展示される見通しとなった。

保管していたパナソニックホールディングス（ＨＤ）が今年に入って寄贈した。同博物館は「未来に向けて挑戦したものづくりの姿勢を象徴する重要な資料」としており、常設展示する方向で検討している。

人間洗濯機は、旧三洋電機がサンヨー館で展示した「ウルトラソニックバス」（幅２メートル、高さ１・８メートル）。超音波で微細な気泡を大量に発生させ、全身の汚れを落とす仕組みで、当時は画期的なアイデアだった。

三洋電機を子会社化したパナソニックＨＤが自社の展示施設「ものづくりイズム館」（大阪府門真市）で展示していたが、老朽化に伴って施設の維持管理が難しくなり、昨年１２月に閉館。７０年万博のレガシー（遺産）を後世に残すため、今年１月に寄贈した。

同博物館は日本の自然史と科学技術史を対象とし、日本の産業技術に関する製品や資料約４万点を収蔵している。一部は一般公開しており、同博物館の前島正裕・産業技術史資料情報センター長は「人間洗濯機は高度経済成長期のエンジニアが新しい技術に挑戦した証しであり、失われてしまうのは惜しい。近いうちに展示できるようにしたい」と話している。