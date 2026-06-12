遠藤航がチーム離脱＆代表引退

日本サッカー協会は12日、北中米ワールドカップ（W杯）メンバーで、主将の遠藤航（リバプール）が怪我のためチームを離脱することを発表した。遠藤は自身のXで代表引退を表明。所属クラブも写真を添えてメッセージを送ると、ファンも反応した。

33歳の遠藤は2月のリーグ戦で左足首を負傷。手術を受けリハビリを続けてきた。

コンディションが心配されたが、26人のメンバーに名を連ねた。だが、先月31日に行われたアイスランドとの壮行試合で負傷箇所と思われる部分に違和感を覚え、途中交代。事前合宿地のメキシコ、ベースキャンプ地の米ナッシュビルでは、別メニュー調整が続いていた中で、W開幕直前での離脱となった。

自身のXで「自分は今回の活動をもって代表を引退する事にします」と電撃表明すると、所属のリバプールも日本代表ユニホームを着た遠藤の写真を添えてXを更新。メッセージを送った。

「ワタル・エンドウが負傷のため日本のワールドカップメンバーから離脱し、あわせて代表引退を発表した 上を向いていこう、ワタ」

リバプールのファンも遠藤の離脱にショックを受け、Xには様々なコメントが寄せられた。

「これは本当に胸が痛む」

「人生って、本当に不公平だよな。彼は究極のプロフェッショナルだし、こんな結末を迎えていいはずがない」

「本当に胸が張り裂けそう。彼がキャプテンとして日本代表を率いてW杯で戦うのは、間違いなく素晴らしい経験だったはず」

「嫌だ、嘘だろ、ワタル。現役最後になるはずだったW杯が、こんな形で終わってしまうなんて。ありえないよ」

遠藤に代わって町野修斗（ボルシアMG）を追加招集。日本は14日（日本時間15日）に1次リーグF組初戦で、オランダと激突する。



（THE ANSWER編集部）